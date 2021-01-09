今（9）日清晨6時50分許，新北市板橋第二運動場張姓清潔工在清掃男廁時，赫見1名男子全身汙穢，倒臥在廁間內，已無呼吸心跳，遂立即向警方報案。

警方鑑識人員到場，見該男身穿T恤、長褲，身上蓋著一件外套和一件雨衣，無打鬥跡象，疑到廁所避寒，仍不堪低溫猝死。經查該男是列冊的街友62歲李姓男子，有內科疾病病史，警方已向檢察官報請相驗，查明死因。

(中時 )