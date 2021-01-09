板橋第二運動場街友陳屍男廁 疑不敵低溫凍死 12:302021/01/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓街友疑凍死在板橋第二運動場男廁。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（9）日清晨6時50分許，新北市板橋第二運動場張姓清潔工在清掃男廁時，赫見1名男子全身汙穢，倒臥在廁間內，已無呼吸心跳，遂立即向警方報案。 警方鑑識人員到場，見該男身穿T恤、長褲，身上蓋著一件外套和一件雨衣，無打鬥跡象，疑到廁所避寒，仍不堪低溫猝死。經查該男是列冊的街友62歲李姓男子，有內科疾病病史，警方已向檢察官報請相驗，查明死因。 新北第二行政中心落腳二重重劃區 建商喊話強化三重藝文展演！ 指定旅行社刷富邦JU卡 訂旅宿享專屬回饋 (中時 ) #板橋 #街友 #寒流 #低溫 #凍死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫、侯友宜領軍 新北445站反萊豬連署公投起跑 12:442021/01/08 政治 寒假這樣玩！新北600場冬令營 蛇板、無人機、劍道、街舞通通有 15:552021/01/08 生活 升級智能空間 汐止衛生所開箱 04:102021/01/09 地方新聞 德國戰神慘輸台灣貨車 熟女開600萬賓士G-Class路倒街頭 18:272021/01/08 社會 新北第二行政中心落腳三重 建商激戰二重重劃區 04:102021/01/09 財經要聞 台．北．新．餐．廳－有「藝」思的私廚鐵板燒 台北WILL’S TEPPANYAKI開賣 04:102021/01/09 產業特刊 元月效應 電動車概念股不缺席 11:312021/01/09 財經 高價品牌不畏疫情 化妝品2020業績逆風 04:102021/01/08 產業．科技 黑翅鳶家被毀痛失幼鳥 04:102021/01/08 地方新聞 優良受刑人返家探親裝染疫採檢2次 竟是欠獄友錢怕回牢 14:302021/01/08 社會 反萊豬公投連署 朱立倫板橋慈惠宮簽連署書 10:372021/01/09 政治 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 徵求乾爹寒流版 短髮正妹7度低溫跪地舉牌 網友一看：這招厲害 - 社會 求歡遭拒惱羞！惡魔運將「連射4箭」狠殺櫻花妹辱屍 斬首丟包台南市區 - 社會 婆婆到家中狂拿衣物 大馬媳婦崩潰控扒手惡行：台灣人都這樣？ - 社會 國一南下竹北段4車連撞1人送醫 車潮回堵時速20公里 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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