便利超商的微波便當盒，最底部有許多的凹槽，一名網友表示，凹槽的設計令他每次都無法將醬吃乾淨，真的很痛苦，並問及其設計原理為何，其中有網友解答，為了「增加強度」，若全平的話，則有可能會變形。

原PO日前於論壇《Dcard》發文表示，每次買便利超商的微波便當，都因為底部的凹槽導致無法將醬料吃完，真的很痛苦，「有人知道為什麼要有凹槽嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛解答，「凹槽設計在加熱後，可以減少直接接觸，導致燙傷」、「塑膠經加熱過容易變形、變軟，加入凹槽設計可增加硬度」、「增強結構，這與汽水罐底部的波浪是一樣的」，也有網人回應「是微波受熱的時候比較均勻，微波食品的包裝都會經過設計、實驗，盡量確保每個地方受熱一樣內部凸起就是外部凹陷，外部凹陷的地方可以讓微波不被遮住」。

另外，也有網友搞笑留言，「就是不讓你吃湯汁啊」、「什麼防燙？整片燙跟條紋燙有什麼區別？都會燙啊」、「可能是減少容量吧！」、「到底誰在管設計，吃完就丟，大家別這麼認真啦！」

(中時新聞網)