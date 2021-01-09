台中市水利局日前舉辦太平區新光地區第一期汙水下水道系統-用戶接管第一標工程宣導說明會。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市後巷接管標準空間示意圖。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市後巷接管標準空間示意圖。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市府加速推動太平區新光地區汙水下水道系統工程，日前辦理首場用戶接管說明會，針對今年即將開工的第一期汙水下水道系統-用戶接管第一標工程進行宣導說明，後續將陸續推動第二分標(宜昌路等鄰近區域)用戶接管說明會，並傾聽地方意見，共同推動太平用戶接管工程。

新光水資中心啟用後，水利局立即啟動下水道管網系統設計工作，並配合中央重新修正原核定實施計畫內容，同時也擴增汙水接管用戶設計數量。內政部營建署去年8、9月率先同意2件工程細部設計，並補助太平新光系統第一期第1標工程款約2億元，預計2021年4月開工。

水利局局長范世億表示，為降低縣市合併後汙水系統建置的城鄉差距，加速推動太平區污水下水道建設，將太平區分為福田及新光兩個汙水下水道系統。福田系統已接管約4300戶，另外新光系統隨著第1標工程細部設計通過及建設經費到位，水利局已準備好執行這項工程。

水利局進一步表示，汙水下水道施工期程較長，多會影響交通及民眾生活，於規劃設計階段更需審慎，同時，配合本市汙水用戶接管倍增計畫，新光地區汙水系統將以用戶強制接管方式執行，請各家戶都能配合污水接管。

水利局指出，如屬後巷接管者，目前都屬獎勵期間，只要在指定期限內自行淨空後巷增建物或障礙物，讓單側建物最小施作寬度為75公分、雙側為150公分，市府將免費施作用戶接管及打除化糞池，併同改善後巷排水，用戶若配合市府政策將可以省下一筆接管費用。

(中時 )