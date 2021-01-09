中彰投分署為迎接農曆新年，幫助求職民眾順利在年前找到好工作過好年，特辦理今年第一波系列聯合徵才活動。（勞動部中彰投分署提供）

勞動部勞動力發展署中彰投分署為迎接農曆新年，幫助求職民眾順利在年前找到好工作過好年，特辦理今年第一波系列聯合徵才活動，分別於台中、彰化、員林、南投等地區辦理6場次，共邀請26家企業廠商，釋出875個以上的工作機會，想求職的朋友可把握「薪」機！

中彰投分署長林淑媛表示，適逢農曆年節即將到來，特別安排系列徵才活動提供求職者多元職缺選擇，活動現場並提供多項就業促進方案諮詢及登記，祝福想求職或轉職朋友牛轉錢坤，希望求職朋友們踴躍前往面試；勞保局、行政執行署等單位提供安心即時上工職缺。

中彰投分署新年系列聯合徵才活動，首場於1月12日下午2：00至4：30邀請矽品精密及妙印精機提供超過175個職缺在台中就業中心熱鬧展開。彰化就業中心將於1月15日上午9時30分至11時30分辦理「春牛旺返鴻運照」贈春聯暨聯合徵才活動，邀請矽品精密、家樂福、金喜美等廠商參與。

員林就業中心則將在1月22日上午9時30分至11時30分辦理「牛轉薪機」徵才活動，邀請碁富食品、建大工業、矽品精密、隆昌集團、承恩照服等5家廠商，想換工作好過年的您，千萬不要錯過，部分職缺可搭配跨域就業津貼及缺工就業獎勵，為求職者薪酬加分。

南投就業中心於1月13、14日及1月20日邀請共12家廠商，分別於南投縣政府1樓大廳及該中心埔里分站辦理系列徵才活動，並於每月第3週星期三上午於該中心南投服務台、星期四上午於該中心埔里分站提供定時定點徵才活動。

(中時 )