前道奇總教練湯米拉索達(Tommy Lasorda)美國時間周四心臟病去世，享壽93歲。他掌兵長達21年，從1976年橫跨到1996年都是道奇主帥，摘下4次國聯冠軍與兩座世界大賽冠軍(1981、1988)。

1988年道奇在拉索達帶領下與職籃湖人隊同年摘冠，之後一直到2020年才重登王座，也是與湖人同年摘冠。拉索達說：「職棒最美好的是贏得世界大賽冠軍，其次是輸掉世界大賽冠軍。」

拉索達留下許多名言：「世間有3種人，做大事的人、看著別人做大事的人、搞不清楚發生什麼事的人。」道奇隊史11次在世界大賽碰上洋基，輸掉其中8次，最後一次對決就是1981年拉索達率領道奇獲勝。

「(例行賽)不管你有多強，你都會輸掉三分之一的比賽；無論你再弱，你也能贏得三分之一的比賽；剩下的三分之一才是關鍵。」拉索達也曾說：「我老婆質疑我愛棒球多過愛她，但我安慰她，她排在足球和冰球之前。」

道奇、巨人球團都發文哀悼，退役球星A-Rod稱讚拉索達不只是個名人堂教練而已，業界沒人比拉索達更熱愛棒球和道奇了。拉索達生前表示：「我身上流著藍色的道奇血，當我死後，我也會升上藍天與道奇同在(I'm going to the big Dodger in the sky)。」

(中時新聞網)