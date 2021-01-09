依國發會統計，台灣於2018年進入高齡社會，65歲以上占總人口14%，加上2020年總人口數開始呈現負成長，全國長照需求人數約為85.5萬人，之後每年以3萬人增加，推估2025年將邁入超高齡社會，屆時65歲以上占總人口將達20%。

家庭結構的改變，老人獨居或雙老同居的比例快速上升，即便有二代同住，一旦家中有人失能、失智，照料問題將拖垮家人經濟與帶來龐大精神壓力。有人用「成人紙尿褲的用量超過嬰兒尿布」來形容這波人口老化浪潮，政府從2017年起大力推動「長期照顧十年計畫2.0」（以下簡稱長照2.0），超前部署應戰老化社會的到來。

長照四包錢服務項目及補助原則。（圖／翻攝自衛福部網站）

政府推動「四包錢四包服務」，凡家中有65歲以上獨居老人及衰弱老人、失去生活自理能力者、50歲以上失智者，皆可透過手機或市話撥打1966長照服務專線或向各縣市長照管理中心提出申請補助，就連家庭照顧者也都列為補助對象，只不過這樣的福利政策，仍有不少民眾看得到吃不到，甚至不知道。

衛生福利部長期照顧司副司長周道君表示，所謂「四包錢四包服務」第一類是「照顧及專業服務」，按長照失能等級每月可使用10,020元至36,180元額度，其中照顧服務是可由照顧服務員到宅，提供如洗澡、備餐、協助進食、陪同外出或就醫等生活照顧；專業服務則是由專業醫事人員對失能個案提供訓練指導，提升其生活自理能力。

第二類為「交通接送服務」，依當地交通情形，每月額度由1,680至2,400元。第三類「輔具及居家無障礙環境改善服務」，每3年有4萬元額度，提供失能個案購買所需要的生活輔具（例如輪椅、氣墊床），或在家中裝置如扶手、撥桿式水龍頭等無障礙設施。

第四類為「喘息服務」，其額度按失能程度分為每年32,340與48,510元2級，經由引進短時間替代照顧人力的方式，提供家庭照顧者可以暫時從照顧場域抽離，以達到紓緩照顧壓力的效果。

照護服務員可陪同長輩外出、就醫，提供短暫照顧服務。（圖／樂陶居中和館提供）

前雙連安養中心執行長、銀髮照護權威蔡芳文表示，政府將長照1.0的「社區照顧關懷據點-大温暖套案」延伸至2.0強調的「社區式照顧及居家式照顧」，從原本的8項增加到17項服務，包括納入失智症照顧服務、原住民族地區社區整合型服務、銜接出院準備服務，以及24小時住宿式照顧(短期托老所)…等。民眾只要撥打1966，照管中心即派專人到宅進行失能評估，依失能程度量身訂作照顧計畫，政府每年撥450億經費，目前全台共有33萬人申請長照服務。

不過一位長照家庭朱小姐卻認為，有些長輩依賴性高，對於他人協助進食、沐浴或是短暫照顧皆有排斥性；另一位吳先生也表示，居家無障礙環境的改善需要變更家具或慣有動線，且需要自費，諮詢後意願不高，另外，長照交通接送服務常常叫不到車，不如自己叫計程車比較快，「補助不見得適用每個家庭情況，有時真的看得到，吃不到。」

部份長照機構可代為申請政府長照補助。（圖／趙世勳攝）

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(中時新聞網)