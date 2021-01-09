不少家庭擔心外人照顧不周，還在爭執著該不該將父母送進銀髮機構，或是因媒體報導對銀髮機構有負面刻板印象。其實銀髮機構的軟硬體設備不斷進化，不只環境採通用設計使長輩行動更加安全，還有專人照顧、健康檢測以及課程教學，部分業者更融入5G科技的應用，生活起居比在家更豐富有趣和健康安心。

退休後整天關在家無所事事，身體與腦部明顯退化，記憶力越來越差，孤單寂寞並且感到自卑。然而，兒女在外拚事業，也非專業照護人士，對於長輩關懷較少，甚至常常被長輩的負面情緒拖著走，導致家庭關係烏煙瘴氣，長輩也鬱鬱寡歡，這樣的例子發生在你我周遭不在少數。

政府期望能讓長照服務深入社區，因此衛福部建置了長照地圖，透過網頁簡單操作就能看見長者們可以參與活動的據點，鼓勵長者走出家門。現在老人安養中心推出的軟硬體設備也五花八門，稱得上是五星級服務，其中最著名的就是位於桃園龜山的長庚養生村，另外由潤泰集團經營位於淡水的潤福中高齡專用宅、台灣基督長老教會雙連安養中心也有很高的評價。

銀髮長輩居住在一起，有伴可以一同從事興趣，讓生活不孤單。（圖／樂陶居中和館提供）

銀髮照護權威蔡芳文表示，現在的安養中心和銀髮機構在軟硬體上幾乎都能做到滿足日常生活「食衣住行育樂及醫療支援」的需求，豐富課程心理層面能滿足社交需求，找到舞臺、自我價值以及感到尊嚴。其實只要長輩找到「生活樂子」，不僅能結交朋友，還能延緩失能、失智。

以日勝生集團即將於三芝落成的「銀養樂齡複合園區」為例，公設規劃學習及娛樂空間、SPA水療，有一般的健身房，也有適合年長者伸展的八循環體適能設備。全園區公共空間更設置UWB遠距定位系統，讓長者不論身處社區何處，遇到危急需求都能即時通報與精準定位而獲得援助。

銀髮住宅越蓋越豪華，不輸五星級酒店。圖為日勝生集團三芝「銀養樂齡複合園區」SPA區示意圖。（圖／日勝生不老莊園提供）

在軟體服務方面則編制護理師、營養師、社工等專業人員，並導入智慧照護系統，可將血壓、體溫、血氧、心跳等生理量測數據上傳至雲端儲存，可於就醫時提供醫師參考；也將與在地美容院、洗衣店、清潔公司等合作，想自理或委託專業處理都能自由選擇。此外，「舞台」對高齡者非常重要的一件事，因此園區提供多元課程，並協助成立社團，提升自我價值，住戶也可透過專長分享與授課，再次獲得尊重，讓「高齡化」不等於「被照顧」。「其實就像一般住宅的公設與服務，只是規劃完全針對銀髮族而設計。」蔡芳文表示。

「銀養樂齡複合園區」也將銀髮規劃做到極致，還設立輕度喘息服務照顧樓層。蔡芳文解釋，難免會遇到例如術後短暫需要照護的情況，此時就可以住進此樓層；而當住了多年後也可能出現失智、失能的狀況，園區也跟鄰近的中國佈道會做策略聯盟，如已嚴重到無法自理，即可轉送至中國佈道會由專業護理人員照護。

雖民間已有不少業者推出銀髮住宅，但多主打金字塔頂端客層，且入住需繳交高額保證金，以長庚養生村為例，入住前須繳納25至40萬元保證金，甚至有照護機構保證金要價上百至千萬，沒有一點積蓄住不起；而雙連安養中心與未來將啟用的「銀養樂齡複合園區」，保證金僅2個月，不過詳細服務與計費方式不同，建議民眾可以多比較。

「銀養樂齡複合園區」除了有一般健身房，也有適合年長者伸展的八循環體適能設備，同時能將運動數據上傳資料庫及列印，提供復健師和下次運動時做參考依據。（圖／林榮芳攝）

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(中時新聞網)