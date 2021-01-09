台灣銀髮住宅、安養中心以健康行動自理長者為對象，而養護中心、護理之家則以收容慢性病需長期照顧者，但都屬出租型的營運方式，常被詬病沒有歸屬感。近年不少建商轉向投資飯店事業，日勝生集團卻選擇鎖定銀髮住宅市場，6年前投入康養事業地產開發，2018年於中和秀峰段推出青銀共居的「樂陶居中和館」出租型樂齡宅，近期再推出「日初不老莊園」出售型的樂齡社區。

「日勝生銀光計畫」營運長蔡芳文將雙連安養中心的營運模式導入「銀養樂齡複合園區」，並結合雙連安養中心、中國佈道會、明新科技大學、聖約翰科技大學等資源，針對未來高齡化長輩照顧的服務體系。（圖／林榮芳攝）

「來這裡居住的獨居老人最多，夫妻都健在的也有，因此在中和樂陶居小坪數單人房，也造成排隊入住的現象。」前雙連安養中心執行長蔡芳文被日勝生集團網羅擔任「日勝生銀光計畫」營運長，他表示，樂陶居中和館和一般租屋一樣，只是對象是健康的銀髮長輩，空間採通用設計符合長輩居住需求，同時也舉辦各式老年課程，透過學習和活動參與達到「獨老而不孤老」。

蔡芳文將雙連安養中心營運模式帶進樂陶居中和館後，承襲高CP值的照顧服務，在經營獲肯打響名號後，日勝生再啟動「日勝生銀光計畫」，將「宅」的概念擴大到「園區」，於三芝推出「銀養樂齡複合園區」，全台首創租、售混合新型態樂齡共居圈。

日勝生「銀養樂齡複合園區」位於三芝後厝漁港旁，基地面積約5800坪，除室內公設也規劃戶外的健行步道。（圖／日勝生不老莊園提供）

「長輩多數傾向在自宅養老，但原住處設施並非銀髮友善環境，而長輩期待能有所陪伴的願望也不易滿足，原有的出租式銀髮住宅經營方式進化成出售，同時有2房設置能家人同住，更有家的歸屬感，同時也符合國人有土斯有財的想法。」蔡芳文說。

「銀養樂齡複合園區」基地面積約5800坪，包含「樂陶居三芝館」168房出租樂齡宅，及「日初不老莊園」713房出售樂齡社區。日勝生發言人陳婷婷表示，出售型的「日初不老莊園」沒有年齡限制，產品規劃從15~28坪，總價400萬元起；出租的「樂陶居三芝館」則有55歲以上的門檻。

「銀養樂齡複合園區」全區採通用設計，提供行動不便者及年長者安全無障礙的居住環境。圖為浴室無門檻設計。（圖／林榮芳攝）

據了解，出售型每月另負擔不超過萬元、出租型每月含租金3.3萬，即可享有三餐、打掃、課程、健康診測及護理人員照護等全套服務，最快2022年第二季完工，有不少待退休銀髮族已替未來超前部署，準備移居。「以後也不用思考在家終老沒人照顧，還是要去機構養老的問題，因為我家就住在養老社區。」一位阿伯笑著說。

日勝生董事長林榮顯表示，台灣2025年進入超高齡化社會來臨，未來每5個人就有1位老人，日勝生超前部屬，選在好山好水的三芝推出銀光計畫，樂陶居中和館已有3年，服務100多位長者，日勝生不老莊園創新營運模式，莊園內有吃喝玩樂的課程，假日可以家人聚集在一起，打造銀髮第三人生。

「日初不老莊園」總銷約35億，據了解，三芝案落成後日勝生緊接著在高雄旗山還有4.2萬坪基地，同樣將執行「日勝生銀光計畫」，由於規模不小，屆時同樣銷售與出租併行。

日勝生集團董事長林榮顯6年前投入康養事業地產開發，三芝推出「日初不老莊園」後，未來高雄旗山還有4.2萬坪土地也將推出租售併行的銀髮社區。（圖／林榮芳攝

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(中時新聞網)