生活中大家或多或少都有粗心的時候，像是眼鏡明明掛在身上，卻只嚷找不到；或是誤把洗面乳當牙膏，擠在牙刷上刷牙等等。但日本這名YouTuber，就真的很窘了，還瀕臨毀容，原來是他誤把染髮劑當洗面乳，大喇喇往臉上塗抹洗臉，結果把自己的臉洗成紫色的「茄子臉」，而且過了一天不但沒退色，還變得更紫。
這位帥氣的YouTuber大哥，洗臉時一個恍神不小心，誤把藍色染髮劑當成了洗面乳，毫不知情的就往臉上抹，結果可能染髮劑的染色力太強，讓他怎麼洗都洗不掉，而且洗錯洗面乳的當天，他還必須到公所洽公，不得不勉強戴著口罩出門，結果搭地鐵時，還被路人偷拍，稱自己拍到了「是野生的茄子D耶XD」。
而這名YouTuber也曝光了他搞混的洗面乳與染髮劑包裝，網友看了也紛紛理解，直呼好像也不能完全責怪，因為他的洗面乳和染髮劑，乍看之下還真有點像，一不小心沒看清楚，真的容易搞混用錯。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。