生活中大家或多或少都有粗心的時候，像是眼鏡明明掛在身上，卻只嚷找不到；或是誤把洗面乳當牙膏，擠在牙刷上刷牙等等。但日本這名YouTuber，就真的很窘了，還瀕臨毀容，原來是他誤把染髮劑當洗面乳，大喇喇往臉上塗抹洗臉，結果把自己的臉洗成紫色的「茄子臉」，而且過了一天不但沒退色，還變得更紫。

日本一名長相帥氣的YouTuber，誤把染髮劑當洗面乳洗臉，結果把自己洗成了茄子臉，整張臉變成紫色。（圖／翻攝推特）

這位帥氣的YouTuber大哥，洗臉時一個恍神不小心，誤把藍色染髮劑當成了洗面乳，毫不知情的就往臉上抹，結果可能染髮劑的染色力太強，讓他怎麼洗都洗不掉，而且洗錯洗面乳的當天，他還必須到公所洽公，不得不勉強戴著口罩出門，結果搭地鐵時，還被路人偷拍，稱自己拍到了「是野生的茄子D耶XD」。

而這名YouTuber也曝光了他搞混的洗面乳與染髮劑包裝，網友看了也紛紛理解，直呼好像也不能完全責怪，因為他的洗面乳和染髮劑，乍看之下還真有點像，一不小心沒看清楚，真的容易搞混用錯。

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(中時新聞網)