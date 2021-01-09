寒流來襲，鐵軌冷到受不了，再度發生斷裂事件！台鐵東部幹線和平-漢本間今天上午驚現鋼軌裂縫，目前該路段列車慢行通過；這已是寒流影響期間，台鐵第三度發生斷軌。
今天上午近10點，台鐵和平-漢本間進行自主檢查，赫然發現一段鋼軌出現裂縫，緊急通報工務單位搶修，並通知行控中心，目前該路段列車以30公里慢行通過。
這是繼8日池上-富里間鋼軌0.8公分斷裂、7日斗六-斗南間也發生斷軌，台鐵短短3天內第3次因低溫導致事件影響。
(中時新聞網)
寒流來襲，鐵軌冷到受不了，再度發生斷裂事件！台鐵東部幹線和平-漢本間今天上午驚現鋼軌裂縫，目前該路段列車慢行通過；這已是寒流影響期間，台鐵第三度發生斷軌。
今天上午近10點，台鐵和平-漢本間進行自主檢查，赫然發現一段鋼軌出現裂縫，緊急通報工務單位搶修，並通知行控中心，目前該路段列車以30公里慢行通過。
這是繼8日池上-富里間鋼軌0.8公分斷裂、7日斗六-斗南間也發生斷軌，台鐵短短3天內第3次因低溫導致事件影響。
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