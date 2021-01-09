桃園市長鄭文燦9日到樂成宮參香，並特別致贈紅包讓廟方添香油。（馮惠宜攝）

桃園市長鄭文燦9日到樂成宮參香，盛讚樂成宮繞境十八庄活動是無形的文化資產。（馮惠宜攝）

桃園市長鄭文燦9日履行承諾到位於台中東區的樂成宮參香，鄭文燦盛讚樂成宮繞境十八庄活動無形的文化資產，他也表示桃竹苗地區缺水、停灌，加上台灣少子化嚴重，因而他向媽祖求雨，也祈求月老星君庇佑台灣年輕男女有美好的姻緣、求得子女。

鄭文燦9日上午率桃園市政府團隊到樂成宮，受到廟方與信眾歡迎，民進黨籍立委何欣純、莊競程、黃國書以及地方議員邱素貞、鄭功進與何敏誠等人都到場迎接；鄭文燦強調，此行是多次在宗教活動時與樂成宮董事長郭松益約定好，但好事多磨遲至今天才成行。

鄭文燦盛讚樂成宮是三級古蹟，有269年歷史，繞境十八庄也是無形文化資產，話峰一轉，他說此行也來求雨，因為石門水庫無水，目前桃竹苗缺水，休耕停灌，所以求雨；另廟裏供奉的月老星君也是有很多人來求子，台灣去年出生率創歷史新低，雖然台中與桃園市逆勢成長，有很多人移居，他也希望祈求月老保佑讓年輕人得到美好的姻緣，求得子女的願望可以實現。

鄭文燦也承諾，樂成宮繞境十八庄明年邁入兩百年，屆時他一定會回到這裏共襄盛舉。

(中時 )