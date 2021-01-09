霸王級寒流來襲，鮮豔、燦爛的洋紅風鈴木提早盛開，台中市多處公園與街道出現超可愛的粉色小花團，於寒風中顯得格外醒目與吸引人；建設局長陳大田9日首推北屯區三甲公園入口廣場的16株洋紅風鈴木，花瓣隨風飄落的景致相當夢幻，想拍照的民眾千萬別錯過這一波花期。
陳大田表示，洋紅風鈴木為落葉性喬木，花期為1至3月具觀賞性，花朵造型呈現繡球狀、整串宛若風鈴，是常見的道路及公園景觀樹種，在春季綻放點綴台中城市景觀；高掛空中的粉紅棉花糖樣深獲網美及大、小朋友喜愛，待葉子落盡後，僅艷麗的花獨展姿態。
陳大田指出，民眾可透過洋紅風鈴木懶人包輕鬆查景點，除花朵盛開的北屯三甲公園之外，南屯區豐樂雕塑公園、北屯區敦化公園、河南路四段、南區永南街綠川河岸邊及東區泉源公園等地點也陸續綻放；緊接著3、4月超夯黃花風鈴木將接力爭艷，為市容增添另一番喜氣的色彩，歡迎民眾與家人走出戶外賞花。
(中時 )
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