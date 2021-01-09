大陸網紅「蛇精男」劉梓晨多次進廠維修，以大眼、挺鼻、錐子臉誇張五官走紅，不過近來微博更新停留在12月9日，未料神隱31天後再度發文，竟是透露自己罹患新冠肺炎，讓他無奈表示：「不知道做錯了什麼」。

蛇精男透露這段期間神隱，主要是臉部毀容才選擇消失，不過許多粉絲發現他不見蹤影後，紛紛私訊關切近況，讓他直呼相當感動，接下來自曝之前因為身體不適，便到醫院作檢查，沒想到竟確診新冠肺炎，讓他難過表示：「我真的好難過，不知道做错了什麼，要這樣對無辜的我，太難過了好無助」，最後更表示打完這段話眼淚又不自覺的流下來。

蛇精男微博全文。（圖／劉梓晨Chen微博）

稍早他再度於微博發文，呼籲所有人：「你們一定要照顧好自己，戴好口罩 不要讓自己生病照顧好自己，一定要好好的」，還附上許多哭臉表情符號，足以見得他心情相當低落。

而他今年5月在微博寫下：「我沒死，謝謝」，更曬出毀容照片，只見臉上紅點疤痕一堆，與以往白皙肌膚大不相同，令愛美的他幾乎心碎，更強調不知該如何面對以後生活，如今又確診新冠肺炎，只能說是禍不單行。

(中時新聞網)