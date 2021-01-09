華研音樂（8446）2020年12月營收1.01億元，年減23.78％；累計全年營收11.65億元，年減22.35％。受疫情影響，大型演唱會巡迴演出被迫暫緩，是拖累2020年營收減少主因，但高毛利的歌曲版權收入貢獻，穩定本業獲利，公司自結前11月營業利益5.56億元，逆勢年增1.21％。

華研表示，2021年將積極規劃大型演唱會巡演，也會有新人出道，歌手持續發行新作，維持曝光，爭取演出機會，搭配影視戲劇的歌曲，並累積歌曲IP，增加後續授權與演藝經紀收入成長空間。

華研與影視製作單位跨公司合作，讓歌曲的傳唱度更高，創造歌曲IP價值，2020年便有TANK呂建忠演唱電影《你的情歌》同名主題曲，居Youtube年度熱門音樂影片第四名，累積觀看次數逾1,300萬，閻奕格與高爾宣合作的〈愛上現在的我〉逾600萬觀看次數。

華研也積極培養新人，1月舉辦四場「新生聚樂部」提供新人歌手表演舞台，「華研國際ZZ世代練習生徵選」持續，發掘潛在新星。

(工商 )