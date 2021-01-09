台大9日舉行校務會議，校務代表、台大環工所行政人員何芊靚臨時提案，建議校方就校園食物來源、萊劑檢測、廠商管理與罰則，確立有效管理辦法防堵萊劑食品進校園。她並表示常常幫學校老師訂便當，「現在都很擔心訂錯便當。」

提案連署人、台大動物科學技術學系王佩華說，雖然教育部有來函文，要求校內食品以國產豬為主，但萊豬對社會大眾來說是危險因子，且目前許多標章多數都是自主管理，學生代表、台大膳食執行小組等都很憂心。希望台大可以超前部署，監督食安問題。

台大膳食安全管理委員會執行小組指出，台大都是依據衛福部及教育部規定辦理。根據教育部函文，校內學生餐廳以自助餐及餐盒、便當為主，考量學生選擇受限，規範生鮮及加工食材一律採用國產豬、牛肉品，並應落實標示可食部位的原產地；至於美食街、連鎖餐飲、獨立餐廳，則要落實標示豬牛可食部位的原產地，未依法標示者將處3萬至300萬元；標示不實者罰4萬至400萬元。

不過台大膳食委員會坦言缺乏檢驗萊劑檢驗的實驗室及專業，建議學校提撥經費，委託學校食科所或農學院團隊定期抽驗學校餐飲場所。

有學生代表指出，去年學生代表提出轉型正義相關議案時，學校以中央已有相關規範而否決；為何現在中央對於萊豬管理已經有機制，學校又要提出規範？學代會議長邱馨儀質疑，有毒添加物很多，為何只針對萊克多巴胺？

台大法務處表示，現在中央有萊豬相關規範，但是地方政府依法可以有更嚴格管理辦法；台大為了保護校內食品安全，可以研議相關辦法。

台大農經系教授官俊榮表示，政府僅要求學校都用國產豬，這表示如果萊豬真的進校園反而是無法規範；所以學校要有一個準則，讓上下可以遵循，甚至可以用台大的能量，去發展檢驗萊劑的試劑。

台大教務長、動物科學技術學系暨研究所教授丁詩同表示，受體素有幾十種，萊克多巴胺確實毒性最低，但毒性代謝快，還是會殘留，因此才需要訂定劑量標準。雖說提案人要求「萊劑零檢出」，但提案精神是如何管理這類物質，對單一個藥物意義較小，但對整體藥品毒性管控意義較大。

台大校長管中閔表示，在維護全校教職員工生健康，並不違中央法規的前提下，本案由膳食委員會召集各管理單位審視現有各項規範，必要時得訂定或修改相關辦法或契約，執行成果於下次校務會議報告。管中閔並補充，要考慮可行性和合理性。

(旺報 )