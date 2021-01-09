日本電影史研究者渡邊大輔9日凌晨在使用Google Street「探索街景服務」時，在位於東京小金井市的吉卜力工作室周圍街景中，意外發現動畫大師宮崎駿的身影，隨後將截圖在他的推特（@diesuke_w）發文，兩小時獲超過900按讚。

Google Street街景畫面中，宮崎駿身穿著他一貫的工作圍裙，與另一人在晴朗的白天走著，臉部雖被街景服務以馬賽克處理，但從身後方向看，一頭招牌白髮十分容易辨識出他本人。

日電影研究家在Google Street畫面意外發現宮崎駿（右）身影。（取自推特（@diesuke_w））

日電影研究家在Google Street畫面意外發現宮崎駿（左）身影。（取自推特（@diesuke_w））

日電影研究家在Google Street畫面意外發現宮崎駿（左）身影。（取自推特（@diesuke_w））

這已不是宮崎駿第一次被發現在探索街景服務畫面中，過去也有人在他的畫室外同樣發現他正要入屋的背影，屋外停的正是他的愛車。

過去有網民在Google Street發現宮崎駿正要走進畫室的身影。（取自網路）

去年底在動畫電影《劇場版「鬼滅の刃」無限列車編》開始一項項締造影史紀錄之際，有當地周刊在該區直擊正為鄰近環境打掃中的宮崎駿感想。當時宮崎駿回答周刊「票房的事我不過問，在工作室中不去想票房的事情會比較好一點」，表露他專注於創作的執著。

渡邊大輔約在發文1小時後，發現自己把Google Street寫成了「Google Earth」，特別發文更正。

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(中時新聞網)