神隱7天富王鴨肉道歉！小老闆13度鞠躬：重新開業當日會將營業額捐出

富王鴨肉店辱女熊貓外送員風波鬧得滿城風雨，小老闆神隱６日，今現身開記者會，收起事發當時囂張跋扈的態度，13次鞠躬向熊貓外送員及社會大眾道歉，甚至一度哽咽，對此，女熊貓外送員稍早則於臉書社團回應「提告到底」。

2日富王鴨肉店爆出小老闆與女熊貓爆發口角後，引發網友撻伐、社會關注，使得鴨肉店歇業7日，小老闆也神隱6日。今出面開記者會面先是向女熊貓外送員深深一鞠躬表達歉意，坦言這幾日「壓力真的很大」，開記者會本意就是與女熊貓道歉，希望社會大眾能再給予他一次機會，對其他諸多細節並無想法。

女熊貓外送員以6字回應富王小老闆的道歉，看得出態度堅決。（圖／翻攝自臉書社團）

小老闆也示，已有向女外送員致歉，希望能獲得她的原諒，不過一切仍交由司法處理，並希望這次的風波能盡快平息，而富王鴨肉店會深深檢討、沉思，爾後重新開張，會將當日營業額全數捐出以示誠意，說完便跟著律師離去。

對此，臉書社團《無限期抵制富王鴨肉言語暴力行為》中，其中一名網友看完記者會後，隨即發文並標記女熊貓外送員問及「小老闆出面道歉了，妳要原諒他嗎？」女熊貓則以6字回應「沒有，提告到底」，看得出態度堅決。

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(中時新聞網)