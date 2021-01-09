台中市一名民眾購買民進黨桃園市議員王浩宇經營的除臭襪，卻發現引發腳部癢及紅腫，向大里區立仁里里長鄭伯其投訴後，鄭伯其擔心影響人體健康，事態嚴重，向市府投訴，經發局至其名為「夥伴生活」的門市查察，商品標示均符合規定，針對甲醛疑慮部分，涉經濟部標準檢驗局權責，移請標檢局釐情是否有違反相關規定或國家標準，對此，王浩宇回應，夥伴生活完全沒有生產嬰幼兒產品，一切符合標準，台中市前往店面稽查相關標示，也完全合乎標準合法，沒有任何違規的問題。

經發局指出，對這起陳情購買醫療級健康襪衍生的爭議，經業務科聯繫陳情人確認購買商品品項，針對消費者購買襪子造成皮膚紅腫部分，建議陳情人循消費申訴處理流程辦理。

此外，購買該產品除臭襪的民眾，對甲醛疑慮部分，為經濟部標準檢驗局權責，市府移請標檢局釐情是否有違反相關規定或國家標準。

經發局也到王浩宇的健康襪門市，了解是否有違反商品標規定，若違反相關規定，將移由新北市政府（業者所在地）限期業者改善，經到其門市查察後，「夥伴生活」販售商品標示都符合規定。

王浩宇指出，對此事游離甲醛與皮膚直接接觸紡織品標準是在75ppm以下，該名陳情人自行送驗測出則是20.8ppm，雖然嬰幼兒紡織品規定是在20ppm以下，但夥伴生活完全沒有生產嬰幼兒產品，所以一切符合標準，台中市前往店面稽查相關標示，也完全合乎標準合法，沒有任何違規的問題。

(中時 )