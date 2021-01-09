國民黨不分區立委林文瑞（左四）在虎尾布袋戲館前號召民眾連署。（國民黨雲林縣黨部提供）

國民黨雲林縣黨部9日在古坑鄉綠色隧道等全縣7個點與全國同步舉辦雙公投連署作業，10日有9個點，雲林縣黨部主委許宇甄表示，目前中央在全國各縣市廣設數千個友善連署點，雲林縣將設立200個連署點，只要下載國民黨官方APP，即可透過電子地圖查找附近連署點。

國民黨發起的「還我公投」、「反萊豬公投」兩項公投案第二階段連署自9日展開，縣長張麗善、立委林文瑞分別在綠色隧道與虎尾布袋戲館前號召民眾連署。

張麗善表示，民進黨政府開放萊豬進口，又以中央政府打壓地方自治的權力，民眾反對意見一定要表達出來，為自己及下一代的健康務必要讓兩項公投成案，能於8月28日公投表達心聲。

主委許宇甄呼籲，兩項公投案的空白連署書已置於國民黨官網首頁，民眾可自行下載填寫連署人、國民身分證統一編號、出生年月日、戶籍地址4個欄位，為避免連署書無效，不可塗改、畫記，需使用正體字，戶籍地填寫方式必須與身分證相同，填寫完成後寄送至雲林縣黨部（斗六市府前街62號）。

許宇甄表示，雲林縣將設立200個連署點，屆時只要下載國民黨官方APP，即可查找附近連署點，雲林縣10日設置的全國同步連署點包括古坑鄉綠色隧道、虎尾鎮布袋戲館廣場前、斗六市莊敬路受天宮、虎尾鎮中山路113號

台西鄉崙豐路102號之1、北港鎮中山路58號、大埤鄉公所旁、土庫鎮黨部前、斗南鎮黨部前。

(中時 )