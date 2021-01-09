登頂無極限！筆者一直都站在21519點看現在，但選股選股還是選股。

先前說但願筆者看錯大立光，今回頭檢視12月底筆者寫的文章，大立光哭了，為了顧經營權卻把自己做小了，錯過變成大金剛公司的契機，如今成了猩猩猴子級公司，股王錯失壯大自己良機，當面對去年香港風光上市的光學變焦鏡頭「高偉電子」的崛起股價大漲2倍，舜宇光學去年漲2成，大立光自然殞落去年跌掉1805元，新年開春繼續下墜，堪稱是兩岸三地鏡頭股中跌最慘的，這真是一個強勢效率化市場。

台股股王怎麼了？原因是大立光13.4億元台幣股本宛如一條小船行駛在汪洋大海，市場事先做出預測出局了，看在台灣鏡頭二哥玉晶光眼裡，1月7日立馬跌破去年低535元跌到532元了，反觀名不見經傳的佳凌（4976）不斷創高崛起，兩相對比高下立判，代表智慧型手機真的走到北風北了，崛起的是電動車，電動車自駕技術需要光學雷達掃描儀（Lidar Scanner），佳凌正是Velodyne最大鏡頭供應商，股價一路走高完全不回頭的往100元邁進，從12元漲到了79.2元。

1月7日大立光法說會後，接著股價會不會變法會？1月來自客戶端的拉貨力道比12月弱，2 月又因工作天數少將更遜於1月，3 月訂單狀況前景不明，長期投資大立光的人生勝利組翻船一整年之後今年該怎麼辦？1月7 日收盤價 3030 元，成交量瞬間萎縮到1055張淹沒在大盤巨量3500億元中，宛如小船淹沒在大海，今年 4 個交易日三大法人賣超 940 張，為什麼那麼低還在賣？股價沒有和不合理、只有可不可以接受，目前市場手機新機種多以中、低階鏡頭為主，大立光必須殺價競爭，何況已經到了不排除任何接單的地步，大立光破底的命，天機是2820元？不必再殺低了，攤平、反彈解單操作或許能救自己一命。

而這裡點出了智慧型手機年成長連續兩年負成長的事實，真的是山窮水盡了？蘋果電動車問市點出未來長投就是「電動車」，鴻海漲到了109元，絕對不止外資喊的130元，應該是郭董3年前喊的200元吧！台達電因為切入電動車站上300元，外資喊400元是否也低估，台積電也因電動車外資喊650元，其實可能是700元，那同樣切入電動車的廣達或和碩呢？

2021年登頂無極限，去年11月指數還在13700點，筆者說終極目標是21519點你信嗎？如今已經「萬無一失」萬五竟然看回不回， 2021年當資金大潮遇上景氣大好，已不是「金牛」而是「妖牛」，台積電已是妖股了，為什麼？2020年全球電動車200萬輛，2025年全球純電動車出貨量將由2020年的200萬輛4倍增加至850萬輛，2030年會達到2600萬輛，2040年5400萬輛呈現高速成長，電動車是未來十年的大趨勢，投資人該怎麼買呢？筆者由繁化簡概略敘述如下：

一、電動車概分為電池、動力、車電與車身四大系統。

二、電池、馬達及充電裝置是最主要關鍵。

三、電池與充電系統占電動車整車成本達到40%。

四、動力系統由電動馬達、傳動系統與電控系統所組成，這個部份大概占了15%。

五、車用電腦使用A.半導體晶片、B.感測模組/元件，C.被動元件、D.二極體、E.車用PCB、F.高壓線束。

六、台灣科技業受惠的有A.電池、B.動力、C.車電。

今年選股選股還是選股。2021坐上史上最牛的一年，投資人想賺大錢電動車不可錯過。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)