台大學生會永續小組8日深夜發文，肯定台大撤資高汙染產業，成為全台灣和全亞洲首例；台大校長管中閔9日證實此事，「我們當初承諾，而且我們做到了，在我任期2年內做到了！」他並表示永續基金有承諾只能使用4％，會盡量採取高配息股票。

從高污染、高碳排產業撤資是校長管中閔參加校長遴選時的承諾。台大2019年宣布將在2020年底前完全撤除校務基金中高達22％、4.32億元投資於高污染、高碳排產業的資金。台大學生會永續小組8日深夜發文表示，「 2021年一開始，就有令人振奮的消息，」校方履行承諾於2020年12月25日之前完成高汙染、高碳排產業公司全數撤資的承諾，使台大成為全台灣、甚至是全亞洲首例，校方承諾未來會積極將資金投資在關心環境、社會及公司治理的企業，也在110年度的財務規劃報告書中列出學校未來的投資原則。

個股部分，以永續穩健經營、保護環境與善盡社會責任具ESG（環境、社會、公司治理）與CSR（企業社會責任）概念企業為優先投資標的，參考來源是天下CSR排名、台灣永續指標、集保平台等國內外具參考價值機構的評比指標。

基金部分，若基金中含有ESG爭議性公司持股，單一個股持股不得超過5％、基金總持股不得超過20％。若基金持股日後違反上述原則，經與投信溝通協調後該基金仍無改善作為，校方將即刻贖回該基金。

台大學生會永續小組希望台大成功撤資的作為，能夠號召台灣和亞洲地區其他大學，一同加入永續投資的行列。

(旺報 )