補教股卓越（2496）2020年12月營收5,883萬元，全年營收7.76億元，為專注聚焦教育事業營運發展，集團已於7月結束光纖事業，導致營收年減11.77％，若排除光纖事業，全年營收年增3.76％。

卓越旗下陳立教育於全台有11所分校，隨著108課綱上路，2020年在高中領域採全科、素養認證、口面試等全面發展，挹注營收，並深化全科K-12業務模式，以多元的應試、認證、素養、競賽等向下拓展國中、國小領域，是推升2020年教育事業營收成長關鍵。

另旗下聚焦小學STEAM領域的「陳立小學堂」，與弋果、長頸鹿、吉的堡等兒美機構、私立明星小學合作，帶動今年12月陳立小學堂營收較去年同期成長1倍，也為集團注入成長動能。

進入2021年，110學年大學學測將於1月22日、23日登場，為108課綱實施後首次面臨學測，有望帶動陳立教育高中部開課表現，另拓展陳立小學堂業務，預計擴大私立學校全年段正式課程導入，並針對其他補教通路推動「派師+教材銷售」合盟或授權。

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