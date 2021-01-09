桃園市中壢區新中北路8日晚間發生一起交通事故引起的鬥毆事件，有民眾拍下1名男子遭多人圍毆，警方卻在一旁毫無作為，痛批「這就是現在中華民國的警察！到底有什麼用處呢？難道是童子軍只會露營嗎？」中壢警方9日曾清，該員警前往處理交通事故未配槍，考量動手人數眾多緊急呼叫支援，快打部隊也在3分鐘內抵達現場，以優勢警力壓制逮捕羅姓等5名犯嫌。

中壢警分局表示，8日晚間8點20分許，交通隊員警剛處理完交通事故，行經中壢區新中北路又遇另一起交通事故，他下車執行交通疏導，未料事故雙方一言不合打了起來，5人圍毆3人。該名員警未配槍，當下除立即大聲制止並保護其中一名被害人23歲蔣姓女子，未採取更積極的壓制動作。

員警通報線上警力支援，快打部隊火速於3分鐘內抵達現場，警方到場後以優勢警力壓制，逮捕24歲羅姓等5名犯嫌，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )