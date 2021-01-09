楊奇煜（小煜）去年與28歲護理師言兒雙喜臨門，閃婚後隨即宣布已懷孕好消息，他的老婆原訂預產期本月18日，豈料8日凌晨羊水破了，老婆待產約24小時，在9日清晨自然產下兒子，一家三口開心合影，小煜表示老婆堅持不讓他進產房，因爲他很怕血，一生完後，小煜立即關心老婆的狀況，他說：「因為真的進去很久，快50分鐘，才知道她10分鐘就生完，其他時間都在自拍！」

他看到寶寶第一眼沒有哭，反而特別注意到兒子的鼻子與他十分相似，父子都擁帥氣挺鼻，小煜笑說：「真的跟我太像了，怕他以後太帥，我跟他說他永遠是這個家的第二帥。」小煜兒子小名「mujo」，緣由是因為他們夫妻倆都很喜歡吃卡拉姆久。

小煜近日行程滿檔，每日忙於演出音樂劇《飲食男女》，剛好8日老婆羊水破了後，他晚間在台北有演出，蠟燭兩頭燒，他表示8日下午空檔和演出一謝幕完，他都直衝診所陪伴老婆，「演出中間都有一直在更新到底開了幾指，又有媽媽朋友們在照料，所以非常放心。」

小煜老婆開心迎來兒子。（猿聲提供）

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