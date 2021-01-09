今年受到新冠疫情影響，全球經濟除了中國、台灣幾個少數國家還有2-3%的正成長外，各主要國家經濟大都呈現負成長，歐元區甚至為-8.2%。隨著疫苗出世、美國總統大選已底定，不確定因素減少，加上今年經濟低基期的關係，永慶房產集團業務總經理葉凌棋預期，若疫情能不加劇對經濟的破壞，2021年全球經濟全面性復甦，經濟成長幅度都在2%以上，其中更是看好中國市場可到7.7%，台灣則有3.3%。

雖2020年台灣經濟維持正成長，但疫情影響消費，加上海外資金匯回，閒置資金多，導致今年超額儲蓄金額首破3兆元大關，超額儲蓄率也驟升至15.02%。10月M1B年增率12.85%，創2010年7月以來新高，M2年增率7.05%，「黃金交叉」格局續行，市場資金動能不虞匱乏。

市場資金豐沛，錢進台股，台股連續4個月站穩「萬二」，11月站上「萬三」，12月已站上「萬四」，11月日均交易量也突破2000億元以上，台股表現續強。出口連五紅，11月出口金額創歷史單月次高，全年出口值可達3,420億美元以上，創下全年出口值新高紀錄，超過2018年3,340億美元水準。

2020年物價通膨溫和，全球降息，各國寬鬆貨幣政策，各國實施財政刺激，全球貿易產業鏈重組，葉凌棋預期2021年資產價格走揚，通膨升溫，全球仍處極度寬鬆、長期低利政策，同時各國加碼財政刺激支撐經濟，全球供應鏈分散多極化，全球貿易量反彈，後疫時代2021年經濟呈修復式成長。

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(中時新聞網)