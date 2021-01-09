中央氣象局預報寒流再襲，高山降下雪花、市區則人人圍起圍巾戴上手套，店家也都關起自動門，以抵擋寒風，但基隆麥金路上一間連鎖披薩店 於8日中午，正值訂單滿載時，卻疑似因室內外溫差過大，玻璃門不堪負荷整個應聲碎裂，引發巨響嚇壞眾人。

店家指出，事發當時為中午用餐時間，天氣冷大家都喜歡吃熱披薩、但烤爐一直烤不停的情況下，室內溫度會一直上升，玻璃大門爆裂時，還好沒人靠近，整個歡迎光臨的地毯上，都遭玻璃碎渣灑滿，目前已清除完畢，以免傷及路人。

鄰近店家表示，事發當時自己也在備料，聲音大到以為被砸店，猜測應該是披薩店內，披薩烤爐一直在烤，導致店內溫度太高，外面寒流一直吹過去，才會害玻璃爆破滿地，當時聽到聲響大家等了一下，才接近看，發現滿地都是碎玻璃。

有民眾透露，在基隆這不是第一次發生，因為在海港地區，海風吹拂下，氣溫降得更快，如果想避免災情，其實只要將門開一個小縫，讓壓力出來就可以了。

(中時 )