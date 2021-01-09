洪欣早年為舊愛莫少聰未婚生下一子張鎬濂，2009年她嫁給小10歲男星張丹峰，育有1女，2018年張丹峰被爆和美女經紀人畢瀅過從甚密，兩人共處一室7小時，害洪欣氣到刪掉夫妻倆過往合影，張丹峰則澄清是子虛烏有，也說已讓畢瀅離職，最近畢瀅近況曝光，看似「修修臉」，面容更加升級，和過去樣貌一比像是兩個人。

2018年網上瘋傳張丹峰和畢瀅曖昧，兩人共處一室7小時，畢瀅更穿著睡袍從房內走出，當時張丹峰氣炸，指自己被抹黑出軌，又稱經紀人已經離職，洪欣則被發現疑似生悶氣，私下刪掉兩人合照，就連洪欣兒子張鎬濂也清空微博，張丹峰則澄清照片是之前兩人吵架時刪掉的，卻被拿來大做文章，批評外界做過多聯想。

畢瀅曬近照，染了新髮色。（圖／取自新浪娛樂）

洪欣和張丹峰後來屢屢傳出低調離婚，因擔心男方會變成「劣跡藝人」遭封殺，才沒公開消息，連洪欣過生日，張丹峰稱呼一句「孩兒她媽」都被網友拿來作文章，狂猜兩人已經不是夫妻。然而近日，微博網友「上海徐曉峰」昨分享和張丹峰、洪欣及其女兒一同吃晚飯的照片，他稱呼張丹峰是「弟弟」、洪欣則是「弟妹」，暗指兩人還是夫婦。

畢瀅臉蛋更加升級。（圖／取自新浪娛樂）

而畢瀅這方被張丹峰辭退後，最近網上傳出她多張生活照，可見她染了新髮色，跟自家愛犬在豪宅合影，十分愜意，有空還會去搭直升機，可見財力十足，而她五官跟過去的樣貌也不相同，雙眼皮部分變厚，眼睛變大、鼻子變更挺、下巴也更尖，成為俗稱的網紅臉，有網友發現她邊曬照也會配上些暗示熱戀的歌詞，可能已有新男友。

(中時新聞網)