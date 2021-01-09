八仙山國家森林遊樂區入口意象改善工程榮獲台灣景觀大獎風景遊憩類「佳作獎」。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

「八仙山天籟步道整修統包工程」榮獲台灣景觀大獎環境設施類「佳作獎」。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

「八仙山天籟步道整修統包工程」榮獲環境設施類「佳作獎」。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山國家森林遊樂區入口意象改善工程榮獲台灣景觀大獎風景遊憩類「佳作獎」。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

中華民國景觀學會9日舉辦第8屆台灣景觀大獎辦獎典禮，東勢林區管理處「大雪山及八仙山國家森林遊樂區入口意象改善工程」及「八仙山天籟步道整修統包工程」等2項工程，榮獲風景遊憩類及環境設施類「佳作獎」，肯定東勢處育樂工程在環境景觀的努力。

東勢林區管處轄管大雪山、八仙山、合歡山、武陵等4處國家森林遊樂區，透過全面性檢視園區入口意象設施，更新改善整體環境及設施，落實提升園區入口的景觀與風貌，同時提升遊客服務品質及友善環境，進而順應多元化旅遊經營管理提升林管處森林育樂場域門面，

處長蕭崇仁表示，八仙山及大雪山入口意象改善工程2020年已完成。另八仙山天籟步道2018年因豪雨壓毀木棧道，致該步道無法全線通行，「八仙山天籟步道整修統包工程」採最有利標決標方式辦理，將設計理念及結合無障礙通行步道修復併案辦理，減少工程界面整合

「八仙山天籟步道工程」貫徹設計師理想，縮短工期，儘速完成提供遊樂區遊客休憩、觀光及環境教育等場域，另承包商依據主辦機關需求，進行設計、施工一體，進而減少設計與施工間之溝通與協調，減少履約爭議，更易達成目標效益及確保工程品質。

(中時 )