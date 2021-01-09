中華民國景觀學會9日舉辦第8屆台灣景觀大獎辦獎典禮，東勢林區管理處「大雪山及八仙山國家森林遊樂區入口意象改善工程」及「八仙山天籟步道整修統包工程」等2項工程，榮獲風景遊憩類及環境設施類「佳作獎」，肯定東勢處育樂工程在環境景觀的努力。
東勢林區管處轄管大雪山、八仙山、合歡山、武陵等4處國家森林遊樂區，透過全面性檢視園區入口意象設施，更新改善整體環境及設施，落實提升園區入口的景觀與風貌，同時提升遊客服務品質及友善環境，進而順應多元化旅遊經營管理提升林管處森林育樂場域門面，
處長蕭崇仁表示，八仙山及大雪山入口意象改善工程2020年已完成。另八仙山天籟步道2018年因豪雨壓毀木棧道，致該步道無法全線通行，「八仙山天籟步道整修統包工程」採最有利標決標方式辦理，將設計理念及結合無障礙通行步道修復併案辦理，減少工程界面整合
「八仙山天籟步道工程」貫徹設計師理想，縮短工期，儘速完成提供遊樂區遊客休憩、觀光及環境教育等場域，另承包商依據主辦機關需求，進行設計、施工一體，進而減少設計與施工間之溝通與協調，減少履約爭議，更易達成目標效益及確保工程品質。
(中時 )
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