川粉美國會大廈暴動

據美國聯邦檢察官說，在當局發現前好幾個小時，一名阿拉巴馬男子據說在國會大廈外的兩個街區，停了一輛皮卡車，上面裝了11枚自製炸彈，1枝突擊步槍和手槍。

據CNN新聞網9日報導，檢察官還說，另一名男子據說現身華府時，帶著突擊步槍與數百計子彈，並告訴熟人說，他打算射殺，或是輾過民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。隨著川粉最令人不安的暴動細節一一浮現，讓人得以一窺衝入國會大廈暴動的川粉可能有多少武裝後援。由於調查廣泛展開，預料有更多人會因攜帶槍械和彈藥進國會大廈內外而被起訴。

而在皮卡車內裝載武器的阿拉巴馬男子考夫曼（Lonnie Leroy Coffman），則將被控聯邦罪。事實上，防爆小組是在川粉闖入國會大廈，緊急採取戒護行動時發現這批武器的，他們還在華府附近發現了其他炸彈。

現年70歲的考夫曼告訴警方，他拿梅森罐裝滿了熔化的聚苯乙烯和汽油。而聯邦調查人員認為，一旦引爆，它們足以發揮凝固汽油彈的威力。

聯邦調查局（FBI）追查暴力川粉

美國4司法部周五宣布，起訴13名闖入國會大廈的川粉，其中包括1名西維吉尼亞州議員，還有闖入裴洛西辦公室，並坐在她桌前大翹二郎腿的男子。這場在國會山莊的暴動震撼了華府，而法庭起訴的內容讓人更加了解，這些川粉的極端特性。

(中時新聞網)