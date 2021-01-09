新竹市步行城市（第2階段）環境改善工程第4分項─汀甫圳周邊環境及汀甫圳通學步道與交通大學（博愛校區）周邊環境景觀改善工程也獲「環境設施類」佳作獎。（陳育賢攝）

關埔國小建校工程（2期工程）也獲「環境規畫設計類」 優質獎。（陳育賢攝）

內政部營建署9日舉辦「致敬城鄉魅力大賞」與「第8屆台灣景觀大獎」9日共同舉行頒獎典禮，新竹市政府獲頒20項大獎，市長林智堅更獲頒「城市改造貢獻獎」，是該獎項首次頒發個人獎，是國家級評審團隊對新竹市政建設與林智堅個人的高度肯定。

市府表示，今年適逢城鄉風貌政策推展20周年，為呼應城鎮地貌改造的目標，進一步推廣城鄉景觀改造，並有效激勵創新及榮譽感，內政部營建署特別舉辦「致敬城鄉魅力大賞」，並與中華民國景觀學會的「第8屆台灣景觀大獎」共同頒獎。

而今年新竹市獲獎成績比起往年大幅躍進，共獲頒1座城鄉魅力賞、1座傑出獎、3座優質獎及14座佳作獎；另，市長林智堅也拿下主辦單位首次頒發的個人獎項，打破市府獲獎紀錄。

其中，「新竹公園與動物園再生計畫」一舉拿下「公園綠地／公共開放空間類」的最高榮譽─傑出獎；「新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫」、「新竹市龍山國小校園整體規畫暨老舊校舍拆除重建工程規畫、設計」、「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程」則奪下3座優質獎，是國家級評審團隊對新竹市市政建設的高度肯定。

林智堅表示，新竹市近年各項公共建設陸續獲得國內外70多個獎項，在媒體幸福城市評比上，新竹市更獲得3次第1、兩次第2、5星縣市長評比也有4次滿星評價、市府施政滿意度也穩定維持7成以上，顯示市民對市府團隊有高度信賴、支持。

而這些年帶領市府團隊、與市民朋友共同創造改變，正有如日本社區營造專家西村幸夫的名言所說，「我們感覺、思考、行動、創造、交流，並且感動」，未來將持續為台灣、為這座城市、這塊土地持續努力。

(中時 )