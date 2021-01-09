全家便利商店8日公告2020年12月合併營收72.62億元，創歷年同期新高，年增8.56％；累計全年合併營收達853.66億元，年增9.82％，不僅改寫歷史新高，更是全家年營收首次站上8字頭、突破850億元大關，表現相當亮眼！

值得一提的是，全家合併營收在2020年5月首次突破單月70億後，迄今連續八個月營收都保持在70億之上，維持穩定成長態勢。全家表示，綜觀12月營運表現，成長來自於店數增加、整體鮮食成長、年菜預購，以及電商「雙12」較往年活絡，也帶動網購包裹代收件數成長。

全家2020年前11個月業績就超越2019年全年，一方面來自全家持續快速拓點，統計至2020年12月底，全台總店數達3,770家，全年度「淨增加」222店，換算平均每月淨增加18.5店，成功推升整體營業規模。

再者是會員經濟的貢獻，全家會員人數穩居四大超商之冠，目前累計近1,300萬會員，會員貢獻營收比重也拉高到近五成；隨著會員數跟黏著度提升，奠基在會員服務上的「隨買跨店取」APP咖啡寄杯服務也有顯著成長；另旗下自有支付工具（My FamiPay、Fami錢包）也累計逾200萬會員使用，2020年交易筆數達2,000萬筆。

此外，針對差異化鮮食部分，在後疫情宅經濟推波助瀾下，全家2020年積極攜手「餐飲A咖」聯名，陸續跟台鐵便當、山海樓、鼎泰豐合推聯名鮮食，創造的業績平均可比一般商品高出二成；聯名策略也從冷藏鮮食擴大到冷凍鮮食，如林聰明砂鍋魚頭、樂雅樂等聯名品牌都有不錯效益。

展望1月營運，全家表示，即將進入農曆年，除了應景的開運福袋、過年氛圍鮮食將陸續推出，年菜預購也進入最後衝刺的階段，皆可望助攻業績表現。

在新服務方面，全家今年將跨足電子支付，已向金管會遞件申請設立專營電支機構，一旦取得營業執照，屆時新的電子支付工具即可跨出自家通路，打造更強大的「會員生態圈」，想像空間更大。此外，全家2020年正式亮相的「科技簡配店」也準備好在今年進軍全台辦公大樓，以首家店測試效益來看，單店僅5.5坪大、平均可為母店帶來一成業績增長，一旦成功擴大複製，可望再挹注營運表現。

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(中時新聞網)