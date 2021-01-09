近期由於美國國會暴動一事，美國總統川普遭各界批評，而他依然故我的在推特上發文的舉動，遭到推特官方封禁帳號。不死心的他使用競選團隊帳號與總統官方帳號發文，沒想到依然面臨文章刪除、帳號封鎖的下場。

綜合外媒報導指出，川普原本慣用的推特帳號「@realDonaldTrump」在8日遭到推特官方刪除，當時推特表示川普的帳號「近期的發文有進一步煽動暴力行為的風險，我們以永久停用這個帳號。」

而帳號遭到停用後，川普則改用美國總統官方推特帳號「@POTUS」、競選粉絲團「@TeamTrump」兩個帳號來發文，痛批推特禁止言論自由，同時表示自己未來將會建立自己的線上平台，甚至用推特的LOG與中國共產黨黨旗做結合來諷刺。

川普使用競選團隊帳號來發文。（圖／翻攝自網路）

但是在文章發出不到45分鐘，推特官方又隨即封禁了「@TeamTrump」的帳號，而「@POTUS」由於隸屬於「美國現任總統使用」，所以文章僅是被刪除，帳號依舊保留著。推特發言人表示，不用妄想試圖使用其他帳號來規避守則，如果川普使用其他帳號發表類似言論，依舊會被刪除。

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(中時新聞網)