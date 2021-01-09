副總統賴清德專程「來向威哥道別」，坐足近2個小時(右)，左為林威呈雙親。(曹婷婷攝)

副總統賴清德（左）頒發褒揚令給林威呈，由林威呈兒子接下。(曹婷婷攝)

前南科管理局長林威呈去年12月20日病逝，享年62歲，人稱「威哥」的林威呈人緣極佳，南科管理局9日為他舉辦「威風的永恆·璀璨的禮呈 感念威哥分享會」，以溫馨音樂會、分享會取代傳統公祭，用笑容取代淚水，與他告別。林威呈雙親和兒孫、親屬50多人及昔日共事的產官學研界數百人到場，送他最後一程。

副總統賴清德與林威呈有交情，也專程「來向威哥道別」，並代表政府頒發褒揚令，賴不捨說，林威呈戮力從公堪稱、公務典範，可惜積勞成疾、英年早逝，留下許多惋惜與不捨，威呈兄任內籌建南科第三期科學園區，未來大家要努力完成，以告慰他在天之靈。

這場追思會依照林威呈生前遺願，他說，「公祭都用同一盆花跟水果，這不適合我啦！」他自己作主要邀請他認識的親人、朋友、同事，大家齊聚一堂，用歡笑伴著音樂想念他，而不是沉浸在悲傷淚水。

開場請來二胡演奏，因為林威呈生前也愛拉二胡，胞弟林金宏分享哥哥從小到大事蹟，從小自信、愛笑也孝順，母親節一定不讓媽媽做家事，即使化療後也堅持帶父母出遊。妻子、女兒也錄音分享對他的思念，妻子說「以前你幫我撐傘，現在你結下的善緣繼續撐著我。」女兒吐露童年第一次爸爸答應她出門買麥當勞，其實沿途偷偷跟在背後，「這一路他都在背後默默守護我，可惜，時間太短了...」。

林威呈受到各方敬重，賴清德全程待足近2小時，台南市長黃偉哲、昔日長官前局長戴謙、陳俊偉也都到場，戴謙淚流滿面說，威哥說過「好朋友要經常相找，不要等到追思會才來....他是我的左右手，而今我的左右手斷了。」台積電資深副總王建光代表贈送紀念晶圓給林威呈，感謝他協助台積電先進製程廠，能在南科成功地進度超前興建完成。

(中時 )