國民黨副秘書長謝龍介（中）呼籲民眾要站出來向政府展現反萊豬立場。（程炳璋攝）

安南區溪心里活中心9日一度有兩百位民眾連署，許多人拿著連署單與國民黨副祕書長謝龍介（前排中黃衣領者）合影。（程炳璋攝）

國民黨反萊豬連署活動9日在全台各地展開，國民黨部副秘書長謝龍介上午11時現身安南區溪心里活動中心，以中天電視新聞遭關台事件為例，呼籲民眾一定要站出來連署，向政府展現人民意志。

國民黨台南市黨部9日在全市22處發動反萊豬連署，各地反應熱烈，民眾一早不畏寒風踴躍參與，安南區溪心里活動中心一度湧入200位民眾，謝龍介到場說明國民黨反萊豬立場。

謝龍介表示，不反對蔡英文政府用買武器的方式向美國示好，但絕不同意進口含有萊克多巴胺的豬肉，賠上民眾健康。政府有責任照顧人民健康，既然政府不關心，人民只能走上街頭出來連署自救。

近期跑遍南台灣演講，謝龍介自稱感受到南部民眾對反萊豬的關心，人民對進口萊豬政策很有意見，對這次連署能夠「超標」表示樂觀。

謝龍介舉菜市場肉販為例，近日各菜市場都有業者向自己反應，頻頻有民眾擔心詢問是否賣進口萊豬，業者為了證明賣的是台灣豬，只好刻意現場宰殺整隻豬給顧客看。

萊豬進口影響健康又擾民，謝龍介建議台灣執政者順從民意，應該利用美國選後換人執政的機會，趕緊懸涯勒馬，與美方重啟談判萊豬進口議題。

國民黨台南市黨部表示，反萊豬連署首日，民眾對這項活動反應熱烈，台南市22處連署點，有不少地方都出現排隊人潮，顯見民眾擔心萊豬影響健康的的程度，超越政府的想像。

(中時 )