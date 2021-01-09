交通部台鐵局長張政源下周五就要退休，6日卻出版1套4本的《一張通往改變的車票》新書，884萬元全由台鐵局買單，引發爭議。張政源今出面反駁，出書時間點只是「湊巧」，本書絕不是歌功頌德，而是訪問100多名基層的心聲。

張政源說，《一張通往改變的車票》本應在去年完成，受到疫情影響有點耽擱，並非配合他退休。有人批評這本書是歌功頌德，實際上本書紀錄普悠瑪出軌事件後，2年來台鐵上下的革新，希望把台鐵的轉變呈現給外界，因此訪問了100多名基層，而非屬於他個人。

外界質疑為何出書花上884萬元，比以往預算高出許多，張政源回應，這套書有回收、回饋販售機制，1套4本各印製3000本，共印1萬2000本，每本定價500元，經過折扣至少也能回收5百萬元，換算起來有其合理性，不是亂花大錢行銷。

台鐵介紹，《Train For Change 一張通往改變的車票》專書從4大面向解讀臺鐵的蛻變密碼，例如從經營管理角度出發，以8大改革臺鐵組織變革的《象龜學跳舞》；闡述軌道經濟不同面向與多元價值的《軌道經濟未來式》；從觀光列車改造，注入美學設計於臺鐵車輛、車站改造及品牌形象的《解構鐵道美學》；以及爬梳6大經典車站及多處古蹟與建築古今變化，展現臺鐵鐵道文化傳承之重視的《臺鐵風華 百年一瞬》。

(中時 )