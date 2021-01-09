鍾明軒首張個人專輯《LADIES&GENTLEMEN》已經發行，首波同名主打〈LADIES&GENTLEMEN〉MV中，他一人分飾3角，除了自己之外，他還分別扮演男、女舞者，為達到3個角色同台的畫面，導演更出動Bolt高速機械手臂技術，讓最後一幕三個角色能順利「同台」！而鍾明軒在MV中要挑戰舞蹈，並且同步記熟3個角色的舞步，現場拍攝時也一口氣連跳了10幾個鐘頭，過程十分辛苦。

繼〈當我說真話的時候我感到自由〉單曲之後，經常以精緻妝容著裙裝出現的鍾明軒，要挑戰社會對於性別的刻板印象。〈LADIES&GENTLEMEN〉一語雙關，是他跨越網路影片的框框，登上表演者舞台的宣示，也帶領大眾探討非男即女的社會性別。他在MV中一人分飾鍾明軒、男舞者、女舞者三個角色，希望以舞蹈的形式實踐並打破性別刻板印象，除了要記熟三個角色的舞步，他更要揣摩男女舞者不同的肢體特色及細微的臉部表情。

此外，為了讓三個不同的鍾明軒同時出現在畫面中共舞，全片更出動Bolt高速機械手臂拍攝，並且全程無其他舞者協助拍攝，也因此而鍾明軒從早到晚不間斷的重覆跳完三個角色，連續跳了10幾個小時，直到最後一個鏡頭，都能以優雅神情與完美妝容全力配合完成。

拍攝MV前，鍾明軒分別由兩位舞蹈老師指導男生和女生的舞蹈動作，過程中，他不同性別特質的表演也令老師驚艷，也為了MV苦練舞蹈。而這支MV更邀請到今年金鐘獎與台北電影獎雙料得主施筱柔，打造雌雄莫辨的3種造型，包括清秀黑髮的女生配上貓眼妝，換上特別訂製的短洋裝和銀色長靴，他也以華麗搖滾與英倫復古的男裝造型亮相。〈LADIES&GENTLEMEN〉MV在YouTube鍾明軒官方頻道正式上線

鍾明軒在〈LADIES & GENTLEMEN〉MV中一人分飾三角。(飛碟娛樂提供)

鍾明軒在〈LADIES & GENTLEMEN〉MV中一人分飾三角。(飛碟娛樂提供)

鍾明軒在〈LADIES & GENTLEMEN〉MV中一人分飾三角。(飛碟娛樂提供)

鍾明軒在〈LADIES & GENTLEMEN〉MV中一人分飾三角。(飛碟娛樂提供)

(中時 )