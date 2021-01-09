台中市議會副議長顏莉敏（右二）與市議員朱暖英（左二），聯袂接待來自梨山的小朋友們，相約一同享用牛排美食，體驗及感受城市文化的氛圍。（台中市議員朱暖英提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會副議長顏莉敏與市議員朱暖英，關心城鄉差距教育政策課題，並聽取來自和平區平等國小同學的心聲，特聯袂接待來自梨山的小朋友們，相約一同享用牛排美食；兩人聆聽童言童語述說下山來訪的感觸，以及在偏鄉的學習經驗，避免教育再加劇城鄉不對稱發展的趨勢。

朱暖英表示，活動是逢甲大學侯勝宗教授領導，以及參與伴讀活動的大學生，共同推動的109學年度「follow me梨很近計劃」。為支援偏鄉教育資源不足，安排逢甲大學志工大哥哥大姐姐們，每個月定期上梨山為休假中的偏郷孩童伴讀，增廣學童們的視野，協助規劃下山旅遊參訪行程，鼓勵讀萬卷書也行萬里路。

朱暖英說，為增加偏鄉學子們多元的學習與伴讀經驗，侯勝宗與13位伴讀團隊志工，規劃帶領平等國小的同學下山，造訪國立自然科學博物館、市政府、國家歌劇院、逢甲大學校園等地點；體驗及感受城市文化的氛圍，領略不同於偏鄉山林的文教面貌。

在朱暖英市議員安排與聯繫下，請顏莉敏副議長作東，款待遠道而來的學童品嚐西式排餐，體驗城市裡吃的文化。顏莉敏說，城鄉教育的差距，過往會比較聚焦偏鄉硬體的匱乏；但在全球化浪潮後，除教學設備硬實力，還有偏鄉師資培訓，甚而是學習氛圍等教育上的軟實力，乃至於教學方法上的巧實力。

顏莉敏指出，這些教育領域浮現的新課題，不止在城市地區產生作用，也加劇偏鄉教育在體驗式學習上的資源困境。朱暖英期許相關單位，能夠重視偏鄉教育所面對的新挑戰，別讓教育再加劇城鄉不對稱發展的趨勢。

(中時 )