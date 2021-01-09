造橋國中53周年校慶暨社區共讀站「登雲閣」揭牌，立委陳超明到場慶賀。（謝明俊攝）

造橋國中53周年校慶暨社區共讀站「登雲閣」揭牌，立委陳超明等參與揭牌。（謝明俊攝）

造橋國中53周年校慶暨社區共讀站「登雲閣」揭牌啟用，學生立即入場試讀。（謝明俊攝）

造橋國中社區共讀站「登雲閣」揭牌，新館明亮舒適，非常適合閱讀。（謝明俊攝）

苗栗造橋地區在清代開發時期，為了居民交通方便，由當地住民籌資興建的第一座橋名為「登雲橋」造橋在地人一直將登雲橋視為先民奮鬥的象徵，造橋國中的社區共讀站9日上午正式揭牌啟用，校方命名為「登雲閣」以示造橋鄉親對這個社區共讀站的重視與傳承。

苗栗縣政府為了鼓勵學生培養閱讀好習慣，並將學校閱讀資源擴大影響至當地社區，讓社區民眾也能同享學校圖書館，因此從2017年起開始推動將各校圖書館整建後，擴大設置社區共讀站，總經費為8千1百多萬元，先前已陸續完成27所學校的社區共讀站，造橋國中「登雲閣」則是第28所社區共讀站。

早在清朝先民開發造橋地區，為了來往交通方便，由當地住民籌資修築造橋第一條橋梁，命名為「登雲橋」傳承已久，成為造橋人勉勵學子學習先民胼手胝足辛勞，努力讀書的一段掌故。

造橋國中創校已53年，去年完工落成啟用新大樓和敬樓，讓全校師生能享用全新的教室設備，在新校舍完工後，苗栗縣政府和校方研擬將舊校舍整修為學校圖書館，並配合縣長徐耀昌設置社區共讀站的政策，以280萬元的經費成立新的共讀站。

為了感念傳承先人精神，校方特別將新的共讀站訂名為「登雲閣」並在9日上午舉行揭牌啟用儀式，立委陳超明特別到場，與縣府秘書長陳斌山等共同參與揭牌，並實際體驗新共讀站設備。

(中時 )