散裝船運市場上個月21日開始，各型船運價都回到獲利水平之上，由於美國新任總統拜登將加強基礎建設、大陸中糧將向美國購買一千萬噸黃豆、中歐投資協定簽署等利多因素頻傳，近日漲幅加大，8日海岬型船現貨市場日租單日大漲3,533美元，漲破2萬美元達到21,131美元，包括慧洋海運董事長藍俊昇、裕民航運總經理王書吉等業界大老，都認為市場春天到了。

波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）自2020年12月21日的1,323點開始回升，8日來到1,606點；海岬型船日租自15,085美元漲到昨晚的21,131美元；巴拿馬型船則自12,395美元漲到14,031美元。

2020年BDI全年均數為1,066點，較前年1,353點年減21.21％，年內已報廢100多艘舊船，同時交付350艘新船，淨噸位增長約3.5％，有業者估計2021年船噸僅增長約1.5％。

由於近期鋼價自一年前的每噸500美元漲到700美元，很多造船廠都已暫停報價。

此外，研究單位克拉森估計2021年散裝船運市場需求增4.4％，供給僅增加1.3％（海岬型增0.4％，輕便型增加0.6％，巴拿馬型增2.4％，超輕便型增2.1％），顯示市場需求明顯大於供給。

中國大陸對鐵礦砂、焦煤、穀物等需求殷切，巴西年初的雨季天候明顯優於往年，出貨情況良好，而中國大陸北方因為天候寒冷，作業遲緩，候港船隻增加，讓船隻週轉率降低，進而帶動運價上漲，原本是傳統淡季的1月，去年元月8日BDI僅有773點，昨晚已經來到1,606點。

大環境方面，多國已開始施打新冠疫苗，另日本喊出76兆日圓基礎建設計畫，拜登提出2兆美元基礎建設計畫，中國大陸與多國都有振興經濟計劃，王書吉指出，如果沒有特別意外因素，今年從基本面是很看好的。

藍俊昇則指出，國際海事組織今年5、6月可能通過能源效率設計指數EEDI（Energy Efficiency Design Index），並自2023年1月開始實施，屆時缺乏節能效率的船隻就要更換主機，或是透過減速航行達到降低排碳效果，因此擁有高比例節能船的公司，未來幾年內競爭優勢將會明顯拉高，慧洋現有136艘船舶中則有80多艘都是節能船。

慧洋-KY自結2020年12月營收11.28億元，營業利益率從前11個月的15-17％回升到25％，單月獲利2.92億元，EPS為0.40元，順利轉虧為盈；全年自結稅前獲利1.34億元，每股稅前盈餘0.18元。由於今年散裝市場需求估計增加5％，船噸卻僅增約1.5％，後市大好，法人估慧洋今年EPS上看4元。

慧洋12月營業利益為2.78億元，業外部分因日幣及新台幣兌美元升值，分別有50、60萬美元的匯損，但轉投資的華票大樓因房價回升，資產減損回轉利益約400萬美元。

慧洋高階指出，去年上半年散裝船運市場受疫情影響表現不佳，下半年開始好轉，去年3.8萬噸輕便型船平均日租僅約8千美元，公司近期有1艘該型船簽下兩年約，第一年日租9,700美元，第二年加價1,500美元，市場運價明顯看漲，公司年內有6艘新船交船，公司不急著簽長約，考慮部分放在現貨市場營運。

慧洋樂觀看待2021年將全球原物料需求仍持續成長，中澳之間的貿易問題，也由於中國境內限電危機所引發的經濟復甦疑慮而可望緩解，進而重啟中國煤礦輸入需求，加上中國國內糧食庫存仍低於安全水位，大豆穀物等仍須仰賴美洲進口，慧洋認為，短期不利因素的緩解加上長期需求持續成長，散裝航運將擺脫2020谷底迎接春燕到來。

慧洋目前有136艘船舶，平均船齡為7年，持擁有國內最龐大節能船隊；今年慧洋預計再增6艘新船，其中有3艘為NOx第三期環保節能船舶，佈局速度領先業界，在未來環保法規日趨嚴謹狀況下，慧洋船隊競爭力可望進一步提升。法人估慧洋今年船舶平均日租可提高2到3千美元，如果以2千美元做保守估計，一年就增加9,792萬美元收入，慧洋股本是74.64億，換算每股可增3.64元獲利，因此估算EPS上看4元。

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(中時新聞網)