推動中區舊城區再生！逢甲大學建築系師生與台南前佳佳西旅店經營團隊合作，將於1月12日起在台灣大道一段3號舉行「舊，來想想」老屋活化主題展覽，當日上午將舉辦評選暨開幕茶會，評選學生優秀作品；市府都發局長黃文彬、逢甲大學建築學院長黎淑婷、及中城再生文化協會蘇睿弼教授也將受邀前往，盼優秀作品作為未來活化老屋參考。

都發局表示，此次展覽所在建物(台灣大道一段3號)曾是台中公共汽車股份公司所在地的圓弧建築，也是遊客走出台中火車站第一眼所看到的地標建物。隨著鐵路高架化、大車站計畫的實施，使得車站人流及車流引導至周邊據點，地家股份有限公司董事長蔡佩烜與逢甲大學建築系蕭俊碩教授，帶領建築系學生重新思考中區活化的各種可能，透過產官學合作，將創意帶入中區。

都發局指出，該棟大樓已向市府申請109年度都市更新整建維護補助、老舊街區活化整修補助，透過此類補助措施，將有助於加速中區老舊建物重生，改善中區及其周邊街區老舊街屋的外部景觀與室內裝修，以點線面方式，逐步改造中區，讓人潮逐漸回流舊市區，帶動中區商業機能復甦，重現昔日風華。

(中時 )