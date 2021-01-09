台北市信義區知名百貨日前發現一名餐廳員工竟是偷拍狼，一名女子如廁時發現對方在隔壁間上方偷拍，她衝出來後要求對方出來，同時手按警鈴數10次都無效，最後靠打電話報警揪惡狼；事後她控訴該百貨態度冷漠，且警鈴根本虛設，公司還辯是警鈴上的貼紙造成接觸不良，事後她在女警陪同下再度測試仍沒用，連警方都說有異狀。

該網友先前在PTT發文並貼出報案三聯單，指朋友6日下午5點左右，在北市信義區某間知名百貨3樓女廁如廁時，發現有男子在上方偷拍，她立刻衝出來對著隔壁廁所大喊「我看到你了！你給我出來！」並同時狂按洗手台附近的警鈴，「少說有按了10多次，警鈴竟然沒有發出任何一點聲音，一點作用也沒有！」

遭偷拍的女子控訴當下按警鈴數10次都沒有用，控訴百貨管理不當。（圖／翻攝自PTT）

該朋友最後打電話報警，警方到場才揪出嫌犯是二樓餐廳員工，她事後控訴百貨公的處理態度冷漠，樓管僅解釋警鈴上的封條確實會造成警鈴接觸不良，讓她不能接受，說如果發生更嚴重的事故，卻因為警鈴接觸不良，未能妥善處理，「造成更遺憾的事情發生，百貨公司才要積極處理嗎？太瞎了吧！」

原PO今（9）日在PTT的原文下補充說，他朋友警鈴上只是一張長條貼紙，不大可能會造成接觸不良，況且當時她按的每一下都有「啪噠啪噠」聲響，事後女警帶她重回案發現場，她又再按了好幾下警鈴，竟完全沒有聲音啊，「連女警都傻眼！覺得案情不單純。」

警方查出，涉嫌偷窺的是34歲王姓男子，7日已將他查緝到案。王男曾多次在信義區百貨公司女廁偷窺，遭警方法辦，2015年3月闖入大學校園女廁偷窺遭逮，當時以社維法裁罰6000元，10月還涉及性騷擾案件。因偷窺沒使用工具偷拍，之前只能用社維法裁罰，令王男絲毫不怕，所以檢警這次將改以妨害秘密罪嫌偵辦。

(中時新聞網)