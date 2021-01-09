中信兄弟強打者林智勝去年大傷不斷，球季大半都在復健中渡過，今年他要繼續拚中職史上首名300轟打者，決定換背號再出發，去年春訓林智勝改穿3號，不料球季出現手指脫臼、腳踝韌帶斷裂等需要開刀的大傷勢，因此今年決定改穿上25號，希望能擺脫傷痛惡夢。

「打球這麼久這輩子第一次遇到這麼嚴重，2次受傷都要開刀。」林智勝去年4月底在本壘攻防時因衝撞導致手指2指脫臼，歸隊後又一度因狀況不佳下二軍調整，直到10月初林智勝剛找回手感，卻又在跑壘時不慎左腳大扭傷，經過診斷後韌帶完全斷裂，需要動手術，不僅下半季報銷，也缺席台灣大賽。

林智勝去年整季僅繳出3轟，生涯累計全壘打數停再在286轟，今年有機會打破張泰山的289轟、甚至達成史上首位300轟打者。

挑到25號沒有特別原因，林智勝笑說一切都是巧合，「要去開刀時就想要換背號，所以有問管理還有哪些背號可以選，剛好只剩下25號是空的，也算是緣份啦。」

林智勝表示換背號也算是換換手氣，而25號在大聯盟是多名強打一壘手曾穿過的背號，包含大聯盟全壘打王邦茲(Barry Bonds)、洋基左右開弓強打塔謝拉(Mark Teixeira)、傳奇球星吉昂比(Jason Giambi)、曾單季70轟的「大麥克」馬奎爾(Mark McGwire)等人，林智勝笑說這些強打者都退休了，他要繼續把power展現出來。

除了林智勝以外，教練林恩宇從85號改穿78號、李吳永勤88號改為30號、王政順5號改61號、李聖裕101號改2號、邱志恆55號改10號、劉貴元58號改85號、宋晟睿89號改88號。

(中時 )