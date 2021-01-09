新北市議員葉元之今（9）日在臉書發文，指他7日在板橋會勘時，因低溫又下雨，有熱心警官主動幫他撐傘，他雖然一再婉拒，卻仍被蘇貞昌側翼粉專「奉名刑事」截圖，抹黑他「耍官威」、「當議員四肢退化！？」底下留言更盡是攻擊他的言論，他要求蘇貞昌道歉。

據了解，葉元之昨天已向警方報案，對「奉命刑事」的貼文者、轉貼者及留言攻擊等人提告公然侮辱及妨害名譽。

葉元之指出，「奉命刑事」貼文PO出後，他的助理隨後將當天的錄影貼出，證實他確實一再婉拒警官替他撐傘。「奉命刑事」則再貼出更新說明「就跟蘇貞昌買漫畫被公務人員打統編一樣，不是他自願的行為。」引起兩方網友各自論戰。

葉元之貼文全文：

美國有川普煽動仇恨，被推特永久停用帳號，台灣則有行政院長養側翼網軍，攻擊反對聲音、製造社會對立。我在此鄭重要求，蘇貞昌要為這種不入流的行為道歉！

昨天我被一個綠側翼粉專「奉命刑事」造謠抹黑，這個粉專貼出兩張我前天會勘時的照片，講我雙手插口袋、盤手抱胸，卻讓警察幫我撐傘，是在耍官威，還說我四肢萎縮退化

，底下留言更盡是攻擊我的言論，但事情是，經過現場影片可以很清楚看到，當天雨不大，我並沒有要撐傘，熱心警員要幫我撐傘，我多次拒絕，但就在這過程當中，被蘇側翼粉專截圖，散佈謠言，然後1450瞬間高潮，相當惡質。

「奉命刑事」粉專是2018年蘇貞昌和侯友宜競選新北市長時成立的，侯勝選後，仍然以侯友宜當作主要攻擊目標，內行的人都知道，這是蘇貞昌陣營的直屬側翼粉專，元之因為日前指出蘇貞昌搞錯松阪豬，讓蘇鬧了大笑話，他被鄉民酸爆，蘇貞昌陣營網軍立刻發動抹黑攻勢，要給我教訓，想請問蔡英文總統，這充滿謠言、抹黑、對立的台灣社會是您要的嗎？您不用管管蘇大院長嗎？還是您管不住他？

(中時 )