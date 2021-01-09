真理大學麻豆校區台灣文學資料館去年底封館，昨晚傳出前館長張良澤被拒於門外，文壇同聲譴責，台南市長黃偉哲表示，有關張良澤教授憂心台灣文學史料收藏管理問題，今天委由文化局長葉澤山向張良澤教授轉達台南市政府願意提供文史資料收藏空間，協助後續研究使用。

張良澤於1961年就讀成功大學時，即開啟台灣文學史料蒐集，其後留學日本、返國於成大任教，後又因白色恐怖流亡日本14年，這段期間全心全力投入蒐集、挖掘台灣文學史料，散盡積蓄，歷時半世紀。

1991年真理大學首創台灣文學系，張良澤即為首任系主任，同年協助成立台灣文學資料館，20年來無私奉獻，為該館蒐集整理研究台灣文學史料。

黃偉哲表示，張良澤教授多年來對臺南文學的發展，提供相當多的協助與指導，於各文學場域與活動皆可見張教授的身影，也為台南文學提供寶貴建議，對於張教授的付出，市府非常感激也充滿敬佩。他強調，如果真理大學無法提供合適場地，台南市政府願意協助張良澤教授，讓台灣文學國寶能繼續在文化首都，傳承台灣文學的力量。

(中時 )