一名男駕駛日前開車進停車場時，突然看到一名身材姣好的辣妹，全身癱軟在冰冷的入口地上，讓他一時不知所措，不知車子如何開進停車場，他把照片PO上網友後，掀起近萬名老司機朝聖，有人直呼背後不單純「沒看到旁邊的車裡面都坐著黑衣人，等待仙人跳嗎？」。

這名男網友昨（8日）在臉書《爆怨公社》發文「誰的妞，來招領回去好嗎？」，內文表示，他日前準備開車進停車場時，卻在入口旁的右側安全桿，出現一名辣妹趴跪在地上，讓他的車子無法開進去，無奈拍下照片PO上網「麻煩一下誰的妞，來招領回去好嗎？這樣車子要怎麼進去停車啊？」

照片中可以看出，昨天氣溫只有8、9度，光是在車子、室內裡都覺得冷，何況是晚上的室外，結果這名長髮妹，全身竟然穿著短衣短褲，沒有任何禦寒衣物，雙手護著頭癱趴在地上，雖然原PO懷疑她可能喝醉，卻不敢下車查看。

此貼文吸引萬名網名關注，但有不少老司機認為背後不單純，驚呼「沒看到旁邊的車裡面都坐著黑衣人，等待仙人跳嗎」、「一定是籤王」。也有人留言：「求乾爹帶回包養？」、「遠看以為停車場女郎在謝客」、「免錢最貴」、「本票都準備好了！帶上車簽本票」、「台中享溫馨？對面就是夜店酒店這樣不意外啊」。

但有熱心網友：「女孩子真的不要喝成這樣，要懂得保護自己吧」、「快載去警局或叫救護車，會凍死」、「酒醉會失溫」、「那麼冷，穿這麼少，不太好吧，先報警吧」。

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(中時新聞網)