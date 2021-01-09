國民黨嘉義縣黨部9日與全國同步，展開反萊豬、公投綁大選2項公投的二階連署，一早在朴子市黨部，就有不少支持者頂著寒風來相挺。（張毓翎攝）

還有支持者帶著家中3個小寶貝來簽連署書。（張毓翎攝）

立委翁重鈞（前排左三）期盼有更多鄉親願意站出來，支持反萊豬公投連署。（張毓翎攝）

國民黨嘉義縣黨部9日與全國同步，展開反萊豬、公投綁大選2項公投的二階連署，一早朴子市黨部，就有支持者頂著寒風來相挺。來自太保市的官姓夫婦說，反萊豬公投即使通過，應該仍改變不了現狀，但為下一代仍要盡一份心力；一位來自東石鄉34歲的蔡小姐說，萊豬進來後，可能會犧牲一些經濟較弱勢的中下階層健康，現在不站起來反對，對萊豬進口的危機感，「一代會比一代更慘」。

國民黨不分區立委翁重鈞一早趕往嘉義縣山、海、平原區3個連署站宣傳，嘉義縣議員李國勝、黃金茂、詹琬蓁、吳思蓉、陳信文等黨公職民代也到場響應。翁重鈞等人近10點半到朴子市黨部簽下連署書，據統計，這3個連署站今天一整天共吸引400多人參與。

翁重鈞說，天氣冷颼颼，不過看到許多熱情的民眾來參加連署。萊豬進口，不僅對養豬產業造成極大衝擊，也對老百姓有健康疑慮，包括蔡政府內閣團隊都說「軍人、學童、國手、警消都不吃萊豬」，為什麼就要我們鄉親去吃萊豬？因此他們堅持反萊豬，期盼有更多鄉親願意站出來。

34歲家住東石鄉的蔡小姐說，政府沒有強制要求業者標示是否含萊劑，故自今年元旦起開放萊豬進口後，只要在外面看到賣大腸包小腸或其他豬肉製品的攤商，都「怕怕的、不敢買」，不希望後代也面臨同樣問題，所以特別帶著母親千里迢迢來簽連署書。

(中時 )