大四男學生「阿誠」與17歲女網友初次見面，約到電影院包廂看恐怖片，「阿誠」不顧少女抗拒性侵得逞，少女趁機向電影院員工求救，事後報案，還曾崩潰痛哭、撞牆自殘。「阿誠」到案否認性侵，辯僅摟肩、親嘴，但少女胸部紅腫破皮、雙耳檢出符合「阿誠」染色體。台中地院依對少年犯強制性交罪，判「阿誠」徒刑4年2月，仍可上訴。

就讀大學4年級的「阿誠」與高中3年級少女在交友軟體認識約1個月後，相約在2019年10月21日上午第一次見面，去看電影，兩人在台中火車站見面後，前往電影院進包廂看恐怖片。

少女指控，「阿誠」在包廂內伸狼爪上下其手，她害怕抗拒遭對方身體壓制，過程中直說：「不要」，但怕發生像「先姦後殺」之類的事，才假裝順從，「阿誠」強脫她衣物性侵得逞，要拿保險套時，她兩度表示：「我不要」拒絕，對方才停手。

少女藉口上廁所穿回衣物，在廁所覺得很噁心，用擦手紙巾擦拭身體，並趁隙向電影院女員工求救，請求到包廂拿出她的包包，她離去後轉知學校教官，到醫院驗傷報案，在醫院廁所內還一度崩潰痛哭、撞牆自殘。

「阿誠」到案否認性侵，辯稱看電影過程，他只對她摟肩、親嘴，且沒有違反她的意願。電影院店女員工作證，少女從包廂出來神情緊張、欲言又止，告知包廂內的男網友對她上下其手，請求協助進包廂幫拿出她的包包，並一直說要回家。

少女到醫院驗傷診斷，雙側乳頭外緣紅腫破皮，診斷為輕微咬傷；警方採自少女檢體送驗，兩耳均驗出符合「阿誠」染色體型別。法官不採信「阿誠」說詞，以他犯後否認犯行難見悔意，未能與被害少女達成調解，依對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑4年2月。

(中時 )