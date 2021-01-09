國民黨工出示一早就有上百名民眾前來連署。（謝明俊攝）

國民黨設在竹南鎮長青公園前的連署站，出現不少民眾連署。（謝明俊攝）

有民眾向國民黨工一次索取2分空白連署書帶回邀請家人鄰居一起連署。（謝明俊攝）

由國民黨中央黨部發起全國同步反萊豬及公投綁大選的公投連署活動，苗栗頭份及竹南地區9日上午展開連署活動，包括立委陳超明、徐志榮、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦等一早就現身連署站，呼籲民眾踴躍加入連署，頭份連署站一度人潮聚集，一個上午就有數百個民眾參與連署，活動將持續至50萬人目標達成為止。

國民黨全國同步反萊豬公投等連署活動，從9日上午在全國各地同步展開，國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦，特別規畫在頭份、竹南等2大城鎮設置連署站，提供民眾連署表達抗議。

頭份市連署站設在中山路縣議員徐功凡服務處，上午9時，立委徐志榮及鍾東錦等人就現身連署站，立委陳超明也趕到連署站會合，眾人齊聲高喊「反萊豬 護食安」等口號，呼籲全民一起參與反萊豬及公投綁大選的公投連署。

竹南連署站則設在竹南鎮長青公園前，立委陳超明首先趕到與縣議員陳碧華率領國民黨員在場向來往民眾喊話，請民眾支持公投連署。

由於中央選委會嚴格要求連署書的書寫內容及格式，所以連署站黨工都戰戰兢兢地教導民眾填寫，並仔細檢查內容，避免浪費每份寶貴的連署書。有民眾一邊填寫連署書，一邊詢黨工，「上次公投過了，民進黨還是不尊行，公投有用嗎？」黨工無奈地表示，還是希望大家努力向民進黨展現民意，讓執政黨看見民意。

2個連署站一上午就湧進數百名民眾加入連署，有民眾更直接向黨工領取20分，甚至到50分空白連署書，要在同學會及社區活動中發放給鄰居好友同學，一起來共襄盛舉。

(中時 )