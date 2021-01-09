肇事黑色掀背車。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

警方調出路口監視，肇事車飛快衝撞。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

路口監視器畫面拍下，肇事車衝撞路邊車輛，車速相當猛。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市國盛一街200號前，今天凌晨3時許發生一起重大車禍，附近住戶聽到巨響，驚醒後出門查看，發現一輛黑色掀背轎車，失控撞毀路旁14輛汽機車，力道之猛，多輛車都已全毀，簡直像爆炸現場！

不遠處的轄區豐川派所據報，火速趕抵現場，根據警方掌握，當時22歲黃姓駕駛以及車上共3人，早已離開現場，警方循線來到黃某家中，家人稱黃某徹夜未歸，撥電話也未接。將依肇事逃逸送辦，至於車禍發生原因及相關財損，仍有待後續調查統計。

附近民眾表示，當時聽到巨響，連房子都有震動，出來查看發現黑色掀背轎車撞沿途衝撞，路旁多部汽車被撞毀，黑色掀背車則是車頭全毀，民眾也表示當時並沒聽到煞車聲，「能夠撞成這樣車速一定破百」。

現場如同大爆炸，車殼解體，零件噴飛，共有14輛汽機車被毀，警方表示，掌握當時車上有3人，肇事後下車後快速離開現場，駕駛疑為22歲黃姓男子，警方循線來到黃某家中，家人稱黃某徹夜未歸，撥電話也未接。將依肇事逃逸送辦，至於是否酒駕，現場雖未聞到酒味，但黃男到案後，仍會依程序施以酒測。

另外，花蓮警分局表示，去年花蓮市共發生3101件車禍意外，造成4149人受傷，6人死亡，其中，因酒後駕車而發生交通事故為60件、78人受傷，尤以目前天氣濕冷，民眾易飲酒暖身，而外出酒後駕車情形恐將增多。盼民眾心生警惕、小心駕駛，酒後不可開車，警方也將嚴格執法。

(中時 )