今（9）日上午11時許，新北市新店區中央路某棟大樓;6樓窗口冒出白煙，民眾見狀立即撥打119報案，消防人員到場時，1位老太太和孫子已經逃出，老太太正慌張先生還在屋內，消防人員正欲破門時，79歲的老先生剛好開門逃出，因有些微煙嗆，故預防性送往新店慈濟醫院檢查，火勢在11時44分撲滅，燃燒雜物約10平方公尺。

據老先生向消防人員表示，他當時在屋內睡覺，醒來驚見屋裡怎全是煙霧，故急忙跑出屋外。老先生說，家裡並沒有電暖爐，不清楚為何失火。確實起火原因，火災調查人員已在進行調查。

(中時 )